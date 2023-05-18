Kocaeli'de Otomobil Benzin İstasyonuna Çarptı

Kocaeli'de kontrolden çıkan ve lastiklerinden birinin fırladığı otomobil, benzin istasyonuna daldı. Sürücünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-100 karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişindeki benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JM 3969 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi ve lastiklerinden birinin fırlaması sonucu benzin istasyonuna çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü otomobilden çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Otomobilin bir anda hızlanıp hakimiyetini kaybederek benzinliğe doğru yöneldiği, o sırada lastiklerden birinin otomobilden ayrıldığı ve aracın benzin istasyonuna çarparak durabildiği görüldü. Bir vatandaşın otomobilden çıkan dumanlara aldırış etmeden sürücüyü otomobilden uzaklaştırıp yere yatırması da görüntülere yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ