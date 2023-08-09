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Kocaeli'de Migros'un deposunda büyük yangın

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Kocaeli'de Migros'un deposunda büyük yangınKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda yangın çıktı.

Kocaeli'de Migros'un deposunda büyük yangın

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan Migros'un deposunda meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Genel

Çayırova Kocaeli Migros Genel Haberler

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