Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

Kocaeli sandık başında

KOCAELİ - 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kocaeli'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Oy Kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Türkiye'deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Saat 08.00 itibariyle Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesindeki Atatürk Ortaokul'nfa

oy kullanacak seçmenler sandık başlarına geldi. Sandık kurul üyeleri tarafından nasıl oy kullanılacağı anlatılan, seçmenler ardından aldıkları pusulalarla tercihlerini yapıp, zarfla sandığa attı. Seçmenler oy kabinlerine cep telefonlarını sokmamaları konusunda uyarıldı. Valilik ise seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 087 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.

Kocaeli'de 669 sandık bölgesinde 4 bin 739 sandıkta, 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmen bulunuyor.