Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde ilerleyen Pınar K. idaresindeki 41 YS 224 plakalı otomobil, kavşakta Metin A. yönetimindeki 41 VV 282 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Pınar K. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil