Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlandı.

Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu

KOCAELİ - Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlandı. Kortejle başlayan etkinlik, toplanma alanında sona erdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sendikalar, sabah saatlerinde toplanmaya başladı. Yahyakaptan'da başlayan kortej yürüyüşü, Yahyakaptan Pazar Alanına kadar sürdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atılırken, her 1 Mayıs'ta olduğu gibi pankartlar da kaldırıldı. Pazar alanında yapılan konuşmayla etkinlik sona erdi. Etkinlik boyunca polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle oyun ve halay gerçekleştirilmedi.