Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
Heyette sürpriz bir isim de yer alacak
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Suriye'de terör örgütünün son çırpınışları! Netanyahu'ya yalvardılar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Darıca'da okullar neden tatil edildi?

Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Darıca'da okullar neden tatil edildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kocaeli okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık Pazartesi günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Kocaeli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi?


30 ARALIK PAZARTESİ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Onarım ve güvenlik çalışmaları kapsamında doğalgaz akışı geçici olarak durdurulmuştu. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla Darıca'daki okullarda eğitime iki gün ara verildiği duyuruldu.

Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Darıca'da okullar neden tatil edildi?

METEOROLOJİ UYARDI
DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile 29.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Yüksel Güran'ın avukatı gözyaşlarını tutamadı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü

Son Dakika Haberleri

70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi? Dört büyükler art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı? Afyon okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Afyon Valiliği)? Beşiktaş başkanlık seçiminde "Maklubecilerle uğraşmayın" diyen kim, Galatasaray neden dava açıyor? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? "Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.