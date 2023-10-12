Kocaeli Darıca'da Otomobil Yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki otomobilden yanık kokusu geldiğini fark eden sürücü, aracı park ettiği esnada kaputtan alevler yükseldi. Çevredekilerin yardımıyla yangın söndürüldü.

Olay, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demirci, 41 VD 192 plakalı otomobili ile hastaneye gittiği esnada yanık kokusu aldı. Sürücü aracını hastane otoparkında durdururken kaputtan alevler yükseldi. Durumu fark eden hastane güvenlikleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, yaptığı soğutma çalışması sonrasında bölgeden ayrıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - KOCAELİ