KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisi toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın :

"Geçtiğimiz 3 yılda 2 milyar borç ödedik"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı meclis toplantısı 1. oturumu yapıldı. Mecliste konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir yıl önceki meclis toplantısındaki eleştiriler bugün yok, çükü eksikler kapatılıyor. Borç yönetimi konusu çarpıtılıyor. ' Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kadar parayı ne yapıyor' diye çirkin söylemler var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesi değildir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 129 madde görüşülürken encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçildi. Meclis toplantısında ilk olarak 2021 yılı denetim raporu okundu.

AK Partili Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa'nın denetim raporuyla ilgili değerlendirmesi sonrası eleştirilere cevap verdi. Fikret Hocaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e göndermede bulunarak, "Mesela belediye başkanım sizin yeğenlerinize, akrabalarınıza, seçimden sonra birkaç milyonluk iş verildiğini, doğrudan teminle buldular mı? Sizin yakın dostunuz, partiliniz, karı-kocanın 3 ayrı şirket kurup, doğrudan teminlerle, pek çok iş bulduğunu bulmuşlar mı? En basiti başkanım sizin şoförünün kayın pederinin üzerine doğrudan teminle iş verildiğini bulmuşlar mı?" diye konuştu.

"Bu soruların ispatı var mı?"

Hemen ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Orhan Tanış ise, "Meclise odaklanmak istiyoruz ama madem sorular soruldu, bu soruların ispatı var mı? Yargıya gitmişler mi? Siyaset yapmıştır ve bizim için değeri yoktur. Hocaoğlu, geçtiğimiz yıl bulduğumuz konularla ilgili yargıya gidildi, bu sene için de gidilecektir" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz 3 yılda 2 milyar borç ödedik"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir yıl önceki meclis toplantısındaki eleştiriler bugün yok, çükü eksikler kapatılıyor. Borç yönetimi konusu çarpıtılıyor. 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kadar parayı ne yapıyor' diye çirkin söylemler var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesi değildir. Geçtiğimiz 3 yılda 2 milyar borç ödedik. Bizim belediyemizin sadece hazine borcu vardır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin insan kapasitesi açısından en iyi belediyeleri arasındadır. Buradaki bürokrasi kaliteli bir bürokrasidir. Kurumsal kapasitesi ve bütçesi iyi yönetilmektedir. Ufak tefek hatalar olabilir ancak yolsuzluğu ve uğursuzluğu olan yoktur" ifadelerini kullandı.