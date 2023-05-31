31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. 2019 Kocaeli Yerel Seçimleri doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Kocaeli belediyesi hangi parti? Kocaeli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019!

2019 Kocaeli Yerel Seçimleri doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. 2019 seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayları Kocaeli belediye başkanlığı için yarıştı. Peki, Kocaeli belediyesi hangi parti? Kocaeli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019!

KOCAELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayları; AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın, İyi Parti'nin adayı Serdar Kaman, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın, HDP'nin adayı Züleyha Gülüm ve DSP'nin adayı Ziya Topal oldu. 2019 Kocaeli yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. 2019 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, İyi Parti'nin adayı Serdar Kaman %32,69 oy alırken AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın %55,57 oy alarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.