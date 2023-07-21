Koç yumurtası helal mi? Koç yumurtası yenir mi?

Masterchef'te şefler tarafından koç yumurtası yapılması istenmişti. Yarışmayı izleyenlerin aklına gelen ilk sorulardan birisi de "Koç yumurtası yemek helal mi haram mı? Koç yumurtası yemek dinen caiz midir? Koç yumurtası haram mı Diyanet fetvası nedir?" oldu. Peki, koç yumurtası dinen helal mi haram mıdır? İşte Diyanet fetvaları!

Koç yumurtası birçok restorantta yemek mönülerinde servis edilen yiyeceklerden biridirPeki, Koç yumurtası haram mı? Koç yumurtası yemek caiz midir? Koç yumurtası haram mı helal mi? Koç yumurtası haram mı Diyanet fetvası nedir? Koç yumurtası yemek helal mi haram mı?

KOÇ YUMURTASI HELAL Mİ?

Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/553; el-Fetâva'l-Hindiyye, 6/445). Zira bir hadisi şerifte Hz. Peygamber'in (s.a.s,), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 10/12 [19700]).

Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (İlîş, Mineh'ul-celîl, 5/8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne'l-metâlib, 4/256).

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.