Koç Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Koç Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Koç Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Koç Üniversitesi taban puanları....

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Koç Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Koç Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Hemşirelik Fakültesi)

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu) )

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)

Kimya (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)(Fen Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Koç Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

1993 yılında İstanbul'da kurulan Koç Üniversitesi, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi bir Mükemmeliyet Merkezi olma misyonuyla, üstün yetenekli gençler ile değerli öğretim görevlilerini biraraya getirerek; bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi'nin mezunları en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olup; toplumsal sorumluluk taşıyan ve demokrasinin değerlerine sahip çıkan bireylerdir.