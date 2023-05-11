Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Sarıyer'de bulunan Koç Üniversitesi Rektörlüğü, kiralarını düzenli ödemediği iddiasıyla mülk sahibi Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı tarafından tahliye davası açıldı. Kira bedelinin 25 bin lira civarında olduğunu belirten vakfın avukatı Mustafa Yaren, 'Şu anda İstanbul'daki en düşük kiralar bile 15-20 bin lirayken koskoca bir okul binası ve bahçesi bu rakamlara kiralanıyorken, hala ödeme yapmamakta veya ödemelerini aksatmakta ısrarcı oluyorlar' dedi. Üniversiteden ise açıklama yapılmadı.