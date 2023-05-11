Koç Üniversitesi'ne Tahliye Davası Açıldı

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, kiralarını düzenli ödemediği iddiasıyla mülk sahibi Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı tarafından tahliye davası açıldı. Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı avukatı Mustafa Yaren, kiraların düşük olduğunu belirterek üniversitenin ödemelerini aksatmakta ısrarcı olduğunu söyledi.

Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı avukatı Mustafa Yaren tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Büyükdere'de bulunan vakfa ait tapuda bahçeli kargir Rum Okulu vasfındaki bina ve müştemilatının, 25 yıllığına Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne kiralandığı belirtildi. Taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca kiranın üniversite tarafından her ayın 5. günü akşamına kadar vakfa ait hesaba yatırılmasının kararlaştırıldığı ancak davalı üniversitenin 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait kira bedellerini ödemediği, bunun üzerine noter vasıtasıyla ihtarname çekildiği kaydedildi. İhtarnamelere ilişkin tebligatların söz konusu üniversite tarafından da teslim alındığı belirtilen dilekçede, davalı üniversite tarafından ihtarnamelere verilen cevapta önce makbuz kesilmesi, akabinde ise kendilerinin ödeme yapılacağının belirtildiği ifade edildi.

SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI VE TAHLİYE TALEP EDİLDİ

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