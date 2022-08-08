Koç Üniversitesi Kampüs Hayatı

Koç Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Koç Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Koç Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. KoçÜniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Koç Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Koç Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

KOÇ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Koç Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Suna Kıraç Kütüphanesi

Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap veren çağdaş ve zengin bir kütüphanedir.

7/24 Açık Kütüphane

7.300 m2'lik bir alanda 750 kişilik oturma kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi akademik yıl boyunca 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. Binada tamamı internete bağlı 60 bilgisayar terminalinden ve kampüsteki bütün bilgisayarlardan kütüphane kaynaklarına anında erişiliyor; kütüphane binası içinde kablosuz internet erişimi de sunuluyor. Tatil dönemlerinde ise 1 adet çalışma salonu sürekli açık tutulmaktadır.

Grup Çalışma Odaları

Kütüphane'de altı kişi kapasiteli 15 adet grup çalışma odası var. Bu odalar öğrenci grupları tarafından 2 saatliğine rezerve edilip kullanılabiliyor.

Koleksiyon

Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi'nde sunulan eğitim programlarına (Sanat ve İnsani Bilimler, İşletme, Ekonomi, Fen ve Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, vb) paralel olarak geliştirilen zengin ve güncel bir koleksiyonu barındırıyor. Kütüphane, satın alma ve bağış yoluyla kazandırılan eserler ağırlıklı olarak İngilizce kaynaklardan oluşuyor.

Kütüphane'de Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca yayınlar da mevcut. Kitap sayısı ise 210.000'i geçiyor. Kaynakların büyük çoğunluğu okuma salonlarında açık raf sistemiyle kullanıma hazır bulunduruluyor. Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin eğitimleri, yabancı dil programları göz önünde bulundurularak kaynak ve teknik donanım ile destekleniyor.

Süreli Yayınlar

Kullanıcılar abone olunan tüm güncel basılı dergilere ve günlük gazetelere Kütüphane içinde özel olarak bu tür materyallere ayrılmış bir alanda erişebiliyor. Dergilerin eski sayıları ciltlenerek ilgili oldukları konu alanında kitaplarla birlikte yerleştirilerek ödünç veriliyor.

Nadir Eserler Odası

Osmanlıca, Arapça, Farsça dillerinde yazılmış ve yayımlanmış yazma ve nadir eserlerden oluşan özel bir koleksiyon da Kütüphane'de yer alıyor. Bu kitaplar özel sıcaklık, nem ve yangın sistemine sahip Nesteren ve Fuat Bayramoğlu Nadir Eserler Odası'nda tutuluyor ve özel şartlar altında kullandırılıyor. Koleksiyondaki el yazmaları sayısallaştırılarak hem korumaya alınıyor, hem de Dijital Koleksiyonlar platformundan erişime açılıyor.

Elektronik Kaynaklar

146.000 elektronik kitaba ve 45.000 elektronik dergiye kampüsten, yurt odasından ya da evden erişmek mümkün.

Bilgi Okuryazarlığı Programı

Tüm öğrencilerin bilgiyi ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine yönelik beceriler geliştirmelerine imkân tanımak üzere, mevcut kaynakların tanıtımına ve kullanımına yönelik her biri kendi alanında uzman, profesyonel kütüphaneciler tarafından bilgi okuryazarlığı eğitimleri verilmektedir. Kullanıcıların çalışmalarına ve araştırmalarına en etkin biçimde yardımcı olacak şekilde ödünç verme, referans, rezerve gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından sunuluyor ve yeni teknolojik gelişmeler ışığında sürekli geliştiriliyor.

Şube Kütüphaneleri

Kütüphane'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde yer alan merkez binası dışında, Topkapı Kampüsü'ndeki Hemşirelik Fakültesi'nde, Beyoğlu'nda bulunan Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde ve Ankara'da Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi'nde birer şube kütüphanesi bulunuyor. Her üç şube kütüphanesinde de verilen eğitim ve yapılan araştırma konularını destekleyen koleksiyonlar mevcut.

Sağlık Merkezi

Sağlık Merkezi'nde poliklinik hizmetleri Amerikan Hastanesi tarafından organize ediliyor. Sağlık Merkezi'nin Amerikan Hastanesi tarafından oluşturulan yeni tıbbi kadrosunda 6 Hekim, 1 Hemşire, 8 Sağlık Memuru yer alıyor. Sağlık Merkezi'nde çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman ve deneyimli kişiler olmanın yanında, Amerikan Hastanesi tarafından sürekli ve düzenli olarak hizmet içi eğitim programlarına alınan elemanlardır. Bu organizasyon kapsamında Ana Kampüs ve Batı Yurdu'nda iki Sağlık Merkezi gündüzleri sorumlu hekim, geceleri ise nöbetçi hekim tarafından dönüşümlü olarak poliklinik hizmeti sunuyor.

Sağlık Merkezi'nde bir acil ünitesi, kısa süreli gözetim amaçlı yatışlar için yataklı servis ve birinci basamakta tanıya yönelik tetkiklerin yapılabilmesi için bir laboratuvar yer alıyor. Üniversitemize ait tam donanımlı iki adet hasta nakil ambulansı bulunuyor.

Öğrenciler kayıt sırasında Kişisel Sağlık Bilgileri Formu'nu doldurarak Sağlık Merkezi'ne başvurmak ve Kişisel Sağlık Dosyası açtırmakla yükümlüdürler. Başka kurumlardan alınan sağlık raporları Sağlık Merkezi tarafından Koç Üniversitesi Sağlık Raporları Yönergesi'ne uygunluğu açısından incelenip neticelendirilir. Sağlık merkezleri hafta içi ve hafta sonlarında 24 saat hizmet veriyor.

Öğrenci Merkezi

Öğrenci Merkezimizde 600 kişi kapasiteli bir öğrenci kafeteryası bulunmaktadır. Bu kafeterya'da sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinde tabldot menülerin yanı sıra a la carte menüler de haftanın yedi günü hizmete sunulmaktadır.

Öğrenci kafeteryasının yan tarafında bulunan cafe de zengin aromalı kahveler, sandviç ve kek çeşitlerinin tadabilirsiniz. Ana yemek salonunun üst katında yer alan yedi farklı gıda noktası, karadeniz yemeklerinden pidelerine, makarnalardan ızgara yemeklere, sandviç çeşitlerinden hamburgerlere, yoğurt ve taze meyve suyu seçeneklerine kadar geniş yelpazedeki ürün seçenekleriyle hizmet sunmaktadırlar, ilaveten Öğrenci Merkezi'nin giriş katında çok seçenekli bir a la carte menüye sahip olan kafeterya ve Türk kahvesi başta olmak üzere geleneksel ve çağdaş bir çok kahve çeşidinin yanı sıra sandviç ve kek çeşitleriyle hizmet veren bir cafe mevcuttur.

Yurt bölgesinde öğrencilerimize hizmet veren iki ayrı kafeterya bulunmaktadır. Bu kafeteryalarda et yemekleri, ızgaralar, ev yemekleri, soslu makarnalar, mantı çeşitleri, aromalı çay ve kahve çeşitleri, börekler ve kekler mevcuttur.

Fakülteler bölgesinde poğaça çeşitleri, börekler, tost çeşitleri, tatlı, salata çeşitleri ve tavuklu pilavı ile hizmet veren iki öğrenci kantini bulunmaktadır.

Bunlardan başka açık havada çeşitli yemek alternatifleri sunan bir seyyar dürümcü, gene siz öğrencilerimizin hizmetindedir.

Fakülte ve Yurt binalarında 24 saat boyunca yiyecek ve içecek temin edilebilen sıcak-soğuk ve snack otomatları hizmet vermektedir. Yurtların bulunduğu Batı Kampüste ise çeşitli yemek alternatiflerinin sunulduğu bir yemekhane ile öğrenci kantini ana kampüste olduğu gibi hizmet verecek şekilde mevcuttur.

Ayrıca Öğrenci Merkezi'nde banka, süpermarket, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için kitabevi, posta ofisi, kuru temizleme, kuaför, lostra salonu ve fotokopi merkezi bulunmaktadır.