Kobra Murat gerçek adı ne? Kobra Murat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Bugün Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olacak isimlerden birisi de Kobra Murat oldu. İzleyiciler, Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir? merak etti. İşte detaylar...

Kobra Murat'ın gerçek ismi ve soyismi nedir merak ediliyor. Vatandaşlar, Kobra Murat kimdir? Kobra Murat gerçek adı ne? araştırması yapıyor. Ayrıntılar sizlerle...

KOBRA MURAT'IN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Kobra Murat'ın gerçek ismi "Murat Divandiler" 'dir.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.

Kobra Murat 19 Kasım Cumartesi 2022 tarihinde Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olacaktır.