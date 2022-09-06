Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOBİ'lere yönelik yeni bir destek paketinin müjdesini verdi. Peki, KOBİ destek paketi içerisinde neler var? KOBİ'lere destek paketi!

KOBİ destek paketi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOBİ'lere yönelik yeni bir destek paketinin müjdesini verdi. Peki, KOBİ destek paketi içerisinde neler var? KOBİ'lere destek paketi haberimizde...

KOBİ'LERE DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeli'ne uyumlu, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı :

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA ŞARTLAR AÇIKLANACAK

Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."