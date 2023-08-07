Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişeleri çıkışında arızalanan otomobile cip çarptı. Cipin adeta biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi ve bir kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan cipin sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KMO'da yolun ortasında bırakılan arızalı otomobili cip biçti

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 1 kişi yaralandı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişeleri çıkışında arızalanarak 3. şeritte bırakılan otomobile cip çarptı. Cipin adeta biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, KMO Akyazı gişeleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.A. idaresindeki 33 AJZ 105 plakalı Tofaş marka otomobil arızalandı. Sürücü arızalanan otomobili 3. şeritte bıraktı. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan E.M. kontrolündeki yabancı plakalı Toyota mark cip, otomobili adeta biçti. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kağıt gibi ezilirken, cip ise savrulup bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye yakın olan Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Jandarma ekipleri kazaya hemen müdahale etti. Kazada hafif yaralanan cipin sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinde herhangi birinin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.