Kleopatra Koyu'nun kiralanması ihalesinin iptali onaylandı

Antalya'daki Kleopatra Koyu'nun 3 firmanın ortaklığına yıllık 505 bin lira kira bedeliyle kiralanması ihalesinin iptali, Danıştay tarafından onaylandı. Mahkeme kararlarına göre yapılaşmaya açılması planlanan koyun doğal yapısına zarar vereceği belirtilmişti.

ANTALYA'da Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin lira kira bedeliyle 3 firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptaline yönelik mahkeme kararları, Danıştay tarafından onandı.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova turizm bölgesindeki tabiat parkı Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan ihaleyle 3 firmanın oluşturduğu ortaklığa, yıllık 505 bin lira kira bedeliyle 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova sakinleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan 6 Nisan 2018 tarihinde onaylanan 'Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı' ile yapılaşma içeren koydaki ihalenin iptali için Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, Kleopatra Koyu'nu yapılaşmaya açan 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı'nın, öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi. Dilekçede, planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapılaşmayı onaylama yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

"Halen yargı süreci devam eden ve davaya bakan mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen, Milli Park sınırları içerisinde 1'inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis Antik Kentinde yapılaşma kararının iptaline karar verilmesi, halkımız ve alanda yaşayan canlılar adına beklentimizdir."