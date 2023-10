-Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu

Isparta Belediyesi ve Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü işbirliğinde Klasik Otomobil Festivali düzenlendi. Farklı şehirlerden gelen 800 otomobil ve 3 bin klasik otomobil tutkunu Isparta'da buluştu. Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali'ne Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, klasik otomobil tutkunları ve vatandaşlar katıldı. Protokol tarafından festivalin açılış kurdelesi kesilirken, mehteran gösterisi sunuldu.

Klasik Otomobil Festivalinin açılış konuşmasını yapan Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Kurucusu Murat Karakaya, kulübü 2 yıl önce kurduklarını ve 52 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi. 15 bin üyeleri bulunduğuna değinen Karakaya, Isparta Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl çok güzel bir atmosferde festival gerçekleştirildiğini kaydetti. Karakaya, "800 araç, 3 bin misafirle hem kendi rekorumuzu hem de Türkiye rekorunu kırmış olduk. Klasik tutkusu tesadüfen olacak bir şey değil. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize, valimize ve belediye başkanımıza bizlerin yanında oldukları için teşekkür ederiz" dedi.

Klasik Otomobil Festivali için farklı şehirlerden gelen misafirlere 'Güller, Göller ve Meyveler Diyarı Isparta'mıza hoş geldiniz' diyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ülkenin değişik illerinden gelen misafirlerin kendilerini hem onurlandırdığını hem de gururlandırdığını belirtti. Başkan Başdeğirmen, şehre gelen misafirlerin artık Isparta'nın turizm elçileri olduğunu ifade ederek, "Şehrimizi güzel konularla anlatacak şekilde memleketlerine dönecekler. Böyle güzel bir festival, araçların güzelliği, çocukluğumuzu hatırladığımız o arabalar. Belki gençlerimiz çok bilmezler ama bizler için çok değerli. Çocukluğumuzdaki hayalimizde olan arabaları burada görebiliyoruz, hepsi birbirinden güzel. 800 araçla beraber 3 bin misafiri görmek Isparta Belediye Başkanı olarak bizi son derece memnun etti. Bu konuda bize destek veren Sayın Valimize ve ekibime teşekkür ediyorum.

Şehrimize gelen misafirlerimizin Isparta'nın güzelliklerini görmelerini ve paylaşmalarını isteriz. Anadolu'muzun gül kokan şehri, meyveler diyarı, lavantalar diyarı Isparta'mızdan çok güzel düşüncelerle ayrılmalarını isteriz. Tekrar gelmeniz bizleri son derece memnun edecektir" ifadelerinde bulundu.

"Bu çok önemli bir rakam"

Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta'nın turizmin önemli noktalarından biri olmayı hedeflediğini, şehirde yaklaşık 500 bin konaklama yapıldığını dile getirdi. Konaklama hedeflerinin 1 milyon olduğuna değinen Vali Baruş, "Isparta gülüyle, lavantasıyla, meyve bahçeleriyle, Davraz'ıyla önemli bir turizm noktası. Bu potansiyeli her mevsimde değerlendirebilmemiz için bugün gerçekleştirilen organizasyon gibi değişik organizasyonlara ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan vatandaşlarımız güzel Isparta'mızı tanısınlar ve tanıdıklarını şehrimizi görmeye getirsinler. Bunun önemli ayaklarından birisi de sivil toplum kuruluşlarının toplu olarak ilimize gelmeleri. Bugün ilimizde yaklaşık 800 klasik otomobil ve 3 bine yakın misafirimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye Mercedes Sevenler Kulübü ve bu festivalin düzenlenmesinde her türlü desteği veren Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün Isparta değişik bir hareketlilik kazandı. Çok değişik yıllara ait araçları görüyoruz. Ayrı bir merak konusu bu sevgiyi yaşatan insanlar her yıl farklı illerimizde bu festivali düzenliyor ki bu da çok önemli. İçimizdeki vatan, ülke sevgisinin artması Türkiye'yi daha çok sevmemiz için daha çok gezmemiz lazım. Bunun aracı da otomobil. Isparta'yı şenlendiren tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile beraberindekiler klasik Mercedesler, Murat 124 otomobiller, tarihe meydan okuyan motosikletler ve klasik Amerikan araçlarını inceledi. Klasik Otomobil Festivali'nde Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalde vatandaşlar, TOGG'u inceleme fırsatı buldu. Farklı şehirlerden Isparta'ya gelen klasik otomobil tutkunları da festivalin düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Klasik otomobil tutkusunun farklı bir duygu olduğunu belirten otomobil tutkunları, "Çok güzel gönül bağları kuruyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Belediye Başkanımıza böyle bir organizasyonda bize öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular.