Klasik otomobil merakını koleksiyona dönüştürdü

KONYA Konyalı klasik otomobil tutkunu iş adamı Muammer Deveci iş yerini adete klasik otomobil sergisine çevirdi. 11 adet klasik otomobili olan Deveci'nin tüm otomobilleri çalışır vaziyette fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi duruyor.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı da olan iş adamı Muammer Deveci (64), 11 adet klasik otomobilini ve bazı arkadaşlarının klasik otomobillerini fabrikasının depo kısmında muhafaza ediyor. Renk renk ışıl ışıl klasik otomobillerin bulunduğu depo, adeta bir klasik otomobil sergisini andırıyor. Küçük yaşlardan beri klasik otomobillere merakı olan Deveci, daha çok 1950-1970 yılları arasında Amerika'da üretilmiş otomobillerden koleksiyonunu oluştururken, bunların bazıları Türkiye'de tek, bazıları ise geçmiş zamanda firmalar tarafından özel olarak az sayıda üretilen otomobiller olarak dikkat çekiyor. Otomobillerin hepsinin çalışır durumda olduğunu belirten Deveci, istediği otomobile binip İstanbul'a bile sorunsuz gidebileceğini ifade etti. Deveci, klasik otomobillere olan merakının asıl sebebinin ise dönemin şartlarında otomobilleri tasarlayan ustaların emeklerine, hayal güçlerine olan takdir duygusu olduğunu kaydetti.

"Otomobillerden çok sayıda biriktirmek değil, otomobilleri incelemektir"

Küçük yaşlardan beri klasik otomobile merakının olduğunu, ilerleyen zamanlarda kendine vakit ayırmaya başlayınca bu merakın hobiye döndüğünü anlatan Muammer Deveci, "Küçük yaştan beri merakım olan klasik otomobilleri kendimize zaman ayırmaya başlayınca hobiye dönüştürdüm. Küçüklüğümüzde hayranlıkla izlediğimiz klasik otomobilleri almaya, onlarla ilgilenmeye, onları biriktirerek merakımızı gidermeye çalıştık. Buradaki esas hedefimiz ya da düşüncemiz bu otomobillerden çok sayıda biriktirmek değil, otomobilleri incelemektir. İnternetin, bilgisayarın, programın, CNC tezgahların, sanayinin olmadığı dönemlerde insanların hayallerinin nereye gidebildiğini merak ediyoruz. Aynı zamanda buradaki hayallerin gerçekleşmesi için uğraşılan zamanı, alın terini, göz nurunu burada emeği göz önünde bulundurduğumuzda bizim klasik otomobillere olan merakımız aynı zamanda üretime, bu emeğe olan takdir duygusudur. Bu takdir duygusu çoğalmaya başladı. Konya'da da bu potansiyel var. Arkadaşlarımızla bunu dernekleştirmek istedik. Şu anda Konya Klasik Otomobilciler Derneği başkanıyım. Bu konuda çok iyi arkadaşlarımız var. Birlikte etkinlikler yapıyoruz, Türkiye'deki etkinliklere katılıyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza çalışmakla nerelere gelineceğini, neleri başarabileceklerini bir miktar onlara öğretebilmek ve emeğe olan saygıyı onlara aşılamak istiyoruz" dedi.

"Daha çok 1950'lerle 1970'ler arasındaki araçlar var"

Koleksiyonu hakkında bilgi veren Deveci, "Koleksiyonumuz daha çok Amerikan araçlarından oluşuyor. Burada arkadaşlarımın araçları ile beraber 20 civarında klasik otomobilimiz var. Bunlardan 11'i bana ait. Daha çok 1950'lerle 1970'ler arasındaki araçlar var. Özellikle Amerika'nın otomobil dünyasındaki çok baskın olduğu, çok özel dizayn özelliklere sahip otomobilleri çıkardığı bir dönemdir. O dönemden sonra otomobillerde yakıt endişesi, üretimdeki pahalılık, üretimin maliyetli oluşu, üretim adeti endişesi ile birlikte otomobillerin üretim farkları değişti, hepsi birbirine benzedi. Ama bunların her markadan birbirinden farklı olanları değil, her markanın her yıl değişik bir model olarak dizayn edilmiş, bu durum bizim için çok önemli. Günümüzde artık otomobil dizaynları sıradanlaştı, neredeyse bütün otomobiller birbirine benziyor. Klasik otomobillerin her biri ayrı dizayn ve burada bir internet yok, sadece bu otomobilleri dizayn eden kişinin hayal gücü. Otomobilli tasarlayanın hayalini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Otomobillerin hepsi çalışır durumda, istediğime binip İstanbul'a gidebilirim"

İş adamı Muammer Deveci, otomobillerin bakımının her hafta yapıldığını söyleyerek, "Otomobillerin hepsi çalışır durumda. Hatta şöyle diyelim istediğime binip İstanbul'a gidebilirim. Bakımları çok zor. Günümüzde bu tip ustalar çok azaldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Otomobillerin özel bir ustası var, bizim burada kendi arkadaşlarımız var. Onlar haftalık bakımını, temizliğini ve çalıştırıp kontrolünü yapıyorlar, bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Gönlünden geçen bazı klasik otomobillerin olduğunu da belirten Deveci, "Burada olmayıp da gönlümden geçen otomobiller vardır. Gönlümden geçen otomobilden biri Mustang GT Fastback. Çok az üretilmiş. Yoksa bizim otomobillerimiz de çok güzel, çoğu Türkiye'de tek. Çok özel dizaynlı otomobiller" ifadelerini kullandı. Koleksiyonda Mustang Grande, Cadillac Eldorado Seville ve farklı klasikler yer alıyor. Muammer Deveci'nin koleksiyonunda Mustang Grande, Cadillac Eldorado Seville, Chevrolet İmpala Sport Coupe, Chrysler Newport Custom gibi çeşitli klasik otomobiller yer alıyor. Koleksiyonunda bulunan Mustang Grande otomobili ile ilgili bilgi veren Deveci, Mustang'in özel bir serisi olduğunu belirterek, "302 motor, 73'ün son serisi. Hidrolik direksiyon, 8 silindir, otomatik klima bu araba mevcut. Direksiz, sport coupe ve bu Mustang 8 bin adet üretilmiş. Zaten son Mustang bu. Bundan sonra Mustang bu üretimi bırakmış, özel bir seri. Bu araba 80 bin milde, döşemlerine varıncaya kadar her şey fabrika çıkışlı" dedi.

Cadillac Eldorado otomobilini de anlatan Muammer Deveci, "1958 model, sport coupe bir araba. Bilindiği kadar da Türkiye'de trafikte tek Eldorado. Özel bir seri. Karşıdaki uzun farı görünce kısaya alan, o zaman dünyada hiç kullanılmamış, aynı zamanda bu arabanın her şeyi elektrikli. 59 bin kilometrede orijinal ve bunda hidrolik direksiyon, otomatik vites, 8 silindir, otomatik klima, kelebek camları da dahil otomatik. Onun için zamanın en üst teknoloji arabası ve üretildiği zaman zaten 715 adet üretilmiş. Üretildiği zaman dünyanın en pahalı arabası. Bunun ismi klasik otomobil güzeli, 10 yıl üst üste dünya klasik otomobil güzeli seçilmiş" diye konuştu.