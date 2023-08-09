Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Klaksvik kalecisi, forveti, orta sahası gerçek mesleği ne? Klaksvik oyuncuları meslekleri ne?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım, turu geçmesi durumund Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Klaksvik oyuncuları meslekleri ne? Klaksvik kalecisi, forveti, orta sahası gerçek mesleği ne?

KLAKSVİK OYUNCULARI MESLEKLERİ NE?

KÍ Klaksvík, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını is 2,500 kişilik Vi? Djúpumyrar'da oynamaktadır.

Oyuncular

KL Markus Olsen Pettersen

2 Danimarka DF Patrick da Silva

4 Norveç DF Vegard Forren

5 Sırbistan DF Deni Pavlovic

6 Faroe Adaları OS Mads Boe Mikkelsen

7 Faroe Adaları OS Árni Frederiksberg

8 Faroe Adaları OS Jákup Andreasen (Kaptan)

9 Faroe Adaları FV Páll Klettskar?

10 Fildişi Sahili OS Luc Kassi

11 Faroe Adaları OS Jonn Johannessen

12 Norveç FV Sivert Gussiås

14 Faroe Adaları OS René Joensen

15 Faroe Adaları DF Símun Kalsö

16 Faroe Adaları KL Hannis Matras

17 Faroe Adaları DF Jóannes Danielsen

18 Faroe Adaları OS Olaf Hansen

19 Faroe Adaları OS Dávid Andreasen

20 Faroe Adaları DF Börge Petersen

21 Faroe Adaları KL Rói Hentze

22 Faroe Adaları DF Odmar Færø

23 Faroe Adaları OS Heini Vatnsdal

24 Faroe Adaları FV Silas Gaard

25 Faroe Adaları OS Óli Poulsen

27 Gana DF Latif Ahmed

28 Faroe Adaları DF Sølvi Johannessen

29 Faroe Adaları DF Jákup Nor?oy Vilhelmsen

30 Faroe Adaları FV Jóhan Josephsen

32 Danimarka OS Claes Kronberg

— Faroe Adaları OS Hallur Hansson

Futbolcuların özel meslekleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.