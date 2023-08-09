Klaksvik oyuncuları meslekleri ne? Klaksvik kalecisi, forveti, orta sahası gerçek mesleği ne?
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Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Klaksvik kalecisi, forveti, orta sahası gerçek mesleği ne? Klaksvik oyuncuları meslekleri ne?
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım, turu geçmesi durumund Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Klaksvik oyuncuları meslekleri ne? Klaksvik kalecisi, forveti, orta sahası gerçek mesleği ne?
KLAKSVİK OYUNCULARI MESLEKLERİ NE?
KÍ Klaksvík, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını is 2,500 kişilik Vi? Djúpumyrar'da oynamaktadır.
Oyuncular
KL Markus Olsen Pettersen
2 Danimarka DF Patrick da Silva
4 Norveç DF Vegard Forren
5 Sırbistan DF Deni Pavlovic
6 Faroe Adaları OS Mads Boe Mikkelsen
7 Faroe Adaları OS Árni Frederiksberg
8 Faroe Adaları OS Jákup Andreasen (Kaptan)
9 Faroe Adaları FV Páll Klettskar?
10 Fildişi Sahili OS Luc Kassi
11 Faroe Adaları OS Jonn Johannessen
12 Norveç FV Sivert Gussiås
14 Faroe Adaları OS René Joensen
15 Faroe Adaları DF Símun Kalsö
16 Faroe Adaları KL Hannis Matras
17 Faroe Adaları DF Jóannes Danielsen
18 Faroe Adaları OS Olaf Hansen
19 Faroe Adaları OS Dávid Andreasen
20 Faroe Adaları DF Börge Petersen
21 Faroe Adaları KL Rói Hentze
22 Faroe Adaları DF Odmar Færø
23 Faroe Adaları OS Heini Vatnsdal
24 Faroe Adaları FV Silas Gaard
25 Faroe Adaları OS Óli Poulsen
27 Gana DF Latif Ahmed
28 Faroe Adaları DF Sølvi Johannessen
29 Faroe Adaları DF Jákup Nor?oy Vilhelmsen
30 Faroe Adaları FV Jóhan Josephsen
32 Danimarka OS Claes Kronberg
— Faroe Adaları OS Hallur Hansson
Futbolcuların özel meslekleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.