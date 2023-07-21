YKS maratonunda son aşamaya gelindi. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih yapmak için araştırmaya başladı. KKTC uyruklu kontenjana Türkler başvurabilir mi? KKTC uyruklu kontenjan ne demek? KKTC uyruklu üniversiteye kimler başvurabilir?

Milyonlarca öğrenci için tercih süreci başladı. Üniversite sınavından aldıkları puanlarla girecekleri yerleri belirleyen öğrenciler soruyor KKTC uyruklu kontenjana Türkler başvurabilir mi? KKTC uyruklu kontenjan ne demek? KKTC uyruklu üniversiteye kimler başvurabilir? İşte detaylar…

KKTC UYRUKLU KONTENJANA TÜRKLER BAŞVURABİLİR Mİ?

Tu¨rkiye Cumhuriyeti [TC] uyruklu o¨gˆrenciler belirlenen kontenjanlar c¸erc¸evesinde as¸agˆıdaki kos¸ullarla Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi'ne kabul edilirler:

O¨SYM: Do¨rt yıllık ve iki yıllık programlar ic¸in TC. Yu¨kseko¨gˆretim Kurulu O¨gˆrenci Sec¸me ve Yerles¸tirme Merkezi (O¨SYM) tarafından du¨zenlenen U¨niversiteye Giris¸ Sınavları sonucunda do¨rt yıllık programlar ile iki yıllık programlara yerles¸tirilmis¸ olmak,

2-O¨SYM – O¨zel Yetenek: O¨SYM tarafından du¨zenlenen U¨niversiteye Giris¸ Sınavında baraj puanını gec¸en o¨gˆrenciler belirlenen kontenjanlar c¸erc¸evesinde "o¨zel yetenek" gerektiren bo¨lu¨mler ic¸in yapılan sınavlarda bas¸arılı olarak o¨n kayıt ile kayıt hakkı elde etmis¸ olmak,

O¨ZEL YETENEK PROGRAMLARI:



a) I·c¸ Mimarlık (I·ngilizce-Tu¨rkc¸e)

Adaylar, YGS sonuc¸ları ac¸ıklandıktan sonra DAU¨ Tanıtım, I·rtibat ve Kayıt Bu¨rolarında sınava girmektedir.

Adayların 25 c¸oktan sec¸meli sorudan olus¸an go¨rsel algı sınavına 40 dakikalık zaman ic¸erisinde yanıt vermeleri gerekmektedir.

b) Mu¨zik O¨gˆretmenligˆi (Tu¨rkc¸e)

Mu¨zik O¨gˆretmenligˆi Bo¨lu¨mu¨'ne alınacak o¨gˆrenciler, DAU¨'den sınav go¨revlilerince Ankara'da ve I·stanbul'da o¨nceden belirlenip duyurulan tarihler ve merkezlerde yapılacak yetenek sınavlarıyla belirlenmektedir

c) Spor Bilimleri (Tu¨rkc¸e)

Adaylar DAU¨ Tanıtım, I·rtibat ve Kayıt Bu¨rolarında sınava girebilmektedir. Yetenek sınavı iki ana bo¨lu¨mden olus¸ur. Adayın bas¸arısı bu iki sınavın sonuc¸ları ile degˆerlendirilir.

3-Liseyi yurtdıs¸ında tamamlayan ve Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi'nde o¨gˆrenim go¨rmek isteyen TC uyruklu o¨gˆrenciler, egˆitimlerine ara vermeden TC Milli Egˆitim Bakanlıgˆı'ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile u¨niversitemize bas¸vuru yapabilirler.

4-Dikey Gec¸is¸: Yu¨ksek Okuldan mezun olan TC Uyruklu O¨gˆrenciler TC O¨SYM tarafından du¨zenlenen Dikey Gec¸is¸ Sınavı ile alınabilirler.

5-Yatay Gec¸is¸: TC Uyruklu o¨gˆrencilerin Yatay Gec¸is¸ bas¸vuruları YO¨K mevzuatı kuralları c¸erc¸evesinde kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ic¸in lu¨tfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

6- GCSE: YO¨K mevzuatı c¸erc¸evesinde liseyi Tu¨rkiye'de bitiren bir o¨gˆrenci DAU¨'ye GCSE sınav sonuc¸ları ile bas¸vurabilir.

*** TC uyruklu o¨gˆrenciler, lisans programlarından o¨nlisans programlarına gec¸is¸leri uygun degˆildir.

KKTC UYRUKLU KONTENJAN NE DEMEK?

Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi'ne TC - KKTC uyruklu o¨gˆrencilerin KKTC vatandas¸lıklarından dogˆan haklarını kullanarak u¨niversitenin mevzuatı c¸erc¸evesinde o¨nlisans veya lisans programlarına kayıt yapabilmektedirler.

KKTC UYRUKLU O¨GˆRENCI·LERI·N KABUL – KAYIT KOS¸ULLARI:

1- Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi'nin do¨rt yıllık ve iki yıllık programlarına o¨gˆrencilerin sec¸imi ve tercihlerine go¨re yerles¸tirilmeleri DAU¨ Giris¸ Sınavı ile yapılmaktadır..

2- IGCSE/GCE/GCSE: Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi belirlenen kontenjanlar c¸erc¸evesinde IGCSE / GCE / GCSE ile lise mezunu KKTC uyruklu o¨gˆrenci almaktadır. I·ngiliz Orta O¨gˆretim Sisteminde ilgili dallarda en az 5 GCE O level veya es¸degˆer sınavlarda bas¸arılı olan o¨gˆrenciler belirlenen kontenjanlar c¸erc¸evesinde bir programa o¨nkayıt ile yerles¸tirilmektedir. Her bo¨lu¨m ic¸in aranan GCE konuları farklıdır.

Bas¸vuru ic¸in gerekli belgeler:

Bas¸vuru Formu (O¨gˆrenci I·s¸lerinden temin edilebilir)

En az bes¸ farklı ve ilgili konudan IGCSE / GCE / GCSE Sınav Sonuc¸larının fotokopileri

KKTC Kimlik Kartı'nın fotokopisi • Lise diploması fotokopisi

2 adet vesikalık resim

3- KKTC Meslek Liselerinden mezun olan o¨gˆrencilere uygulanan Sınavsız Gec¸is¸ hakkı ile U¨niversitenin belirledigˆi kontenjanlar c¸erc¸evesinde iki yıllık o¨nlisans programlarına o¨gˆrenci kabul edilmektedir.

4- Liseyi yurtdıs¸ında bitiren KKTC uyruklu o¨gˆrencilerin DAU¨'ye kayıt is¸lemlerine bas¸lamadan o¨nce KKTC Milli Egˆitim ve Ku¨ltu¨r Bakanlıgˆı'ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir.

KKTC Milli Egˆitim ve Ku¨ltu¨r Bakanlıgˆı web sitesi: http://www.mebnet.net

5- Dikey Gec¸is¸: Dogˆu Akdeniz U¨niversitesi 2 yıllık programlarından mezun o¨gˆrenciler ilgili Faku¨lte kurulu veya Okul Kurulunun kararı ile 4 yıllık programlara alınabilirler. Bas¸vuru s¸artları ve gerekli belgeler ic¸in O¨gˆrenci I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'ne bas¸vurunuz. http://registrar.emu.edu.tr

6- Yatay Gec¸is¸: Herhangi bir U¨niversite veya dengi bir Yu¨ksek O¨gˆrenim Kuruluna en az bir do¨nem devam etmis¸ (Hazırlık Okulu haric¸) bir o¨gˆrenci DAU¨'ye Yatay Gec¸is¸ ic¸in bas¸vuru yapabilir.