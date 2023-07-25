KKTC'de Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacağı bildirildi. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizmi alanında uluslararası görünürlüğüne ve gelişimine doğrudan katkıda bulunacak "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi"nin Gazimağusa da kurulması için yatırım protokolü imzalandı.

Bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak'ın yanı sıra turizm ve sağlık alanından üst düzey yöneticiler katıldı.

Açıklamada, KKTC'de ilk olma özelliği taşıdığı bildirilen "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi" için protokole, Romatem Sağlık Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile Oscar Grup Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Bağman'ın imza attığı belirtildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizminin tedavi olanaklarının yanı sıra, sağlığı koruma ve geliştirme alanlarında da eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade ederek, KKTC'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne Başkanlık yapacağı bir yıllık dönem içinde hükümetin sağlık turizminin gelişmesi için özel gayret göstereceğini kaydetti.