KKTC'de kilisede papazı rahatsız edip Kelime-i şahadet getirtmeye çalışan kişi hakkında harekete geçildi

KKTC'de bir kişi, Apostolos Andreas Manastırı'nda papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi. Papazı da taciz ederek Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan şahıs, o anları sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken olayla ilgili KKTC Dışişleri Bakanı Dursun Oğuz, "Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez" diyerek yasal işlem başlatıldığını belirtti.

KKTC'de bir kişinin Apostolos Andreas Manastırı'nda papazı rahatsız ederek Kelime-i Şehadet getirdiği anlara sosyal medyada tepki yağdı. Görüntülerin ardından söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

PAPAZIN YANINDA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

KKTC'deki Karpaz Yarımadası'nın en ucu olan Zafer Burnu'nun güneyinde bulunan Apostolos Andreas Manastırı'na turist götürmek için giden bir kişi, skandala imza attı. Manastırda görevli papazın yanına giden şahıs, papazı rahatsız ederek Kelime-i Şehadet getirdi ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

O anları kayıt altına alan şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ancak tepkilerin ardından görüntüleri sosyal medyadan kaldırdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan şahıs, paylaşımının farklı noktalara taşınmaması için videoyu kaldırdığını ve paylaşımda herhangi bir suç varsa kamuoyundan özür dilediğini söyledi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanı Dursun Oğuz, yasal işlem başlatıldığını belirterek şunları söyledi: "Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur."