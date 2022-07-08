KKTC bayram namazı saati: Lefkoşa, Girne, Magosa bayram namazı kaçta? Lefkoşa, Girne, Magosa bayram namazı saat kaçta?

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KKTC BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11'de kılınacak. İşte KKTC'de bayram namazı saatleri:

Baf bayram namazı saati: 06:16

Dıpkarpaz bayram namazı saati: 06:06

Gazi Magosa bayram namazı saati: 06:09

Girne bayram namazı saati: 06:11

Güzelyurt bayram namazı saati: 06:13

İskele bayram namazı saati: 06:09

Larnaka bayram namazı saati: 06:11

Lefke bayram namazı saati: 06:14

Lefkoşa bayram namazı saati: 06:11

Lemesos bayram namazı saati: 06:14

Pile bayram namazı saati: 06:10

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.