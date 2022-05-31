KKTC Başbakanı kim? Ünal Üstel kimdir? - Haberler

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katılacak.Cumhurbaşkanı KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul edecek. KKTC Başbakanı kim? Ünal Üstel kimdir?

Dt. Ünal Üstel, Baf'ın Yeşilova köyünde doğan Üstel, öğrenimini Baf Kurtuluş lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde sürdürdü. Mezun olduktan sonra Memleketine dönerek Diş hekimi olarak çalışma hayatına başladı.

1991 yılında Ulusal Birlik Partisinden erken genel seçimlere katıldı. Girne Milletvekili seçilerek KKTC Cumhuriyet meclisinde görev yapmaya başladı.

2003 yılında Meclis Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2008 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 6 Nisan 2011 tarihinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekili Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili olarak seçildi ve Turizm ve Çevre Bakanı olarak tekrar göreve getirildi.Ardından, 2020 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

2021 yılında KKTC Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

23 Ocak 2022 Erken Genel Milletvekilliği Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi.

Üstel, KKTC'nin 26. Hükumeti UBP-DP-YDP koalisyon hükumetinde 21 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanı olarak görev almıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.