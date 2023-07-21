KKM zorunlu karşılık ne demek? KKM'ye zorunluk karşılık oranı mı getirildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Peki KKM zorunlu karşılık ne demek? KKM zorunluk karşılık oranı neden arttı?

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Son Dakika: Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu

KKM zorunlu karşılık ne demek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Peki KKM zorunlu karşılık ne demek? KKM zorunluk karşılık oranı neden arttı? Detaylar...

KKM ZORUNLU KARŞILIK NE DEMEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan miktarsal sıkılaştırma için ilk adım geldi. TL likidite fazlası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilecek. Bu doğrultuda alınan kararla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yaptığı toplantıda, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NE DEMEK?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.