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KKM nedir? KKM ne demek? KKM ne anlama geliyor?

KKM nedir? KKM ne demek? KKM ne anlama geliyor?

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Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kavramlardan biri olan KKM sıklıkla araştırılmakta. Arama motorlarında adı sürekli geçen kavram olan KKM merak edilmekte. Peki, KKM nedir? KKM ne demek? KKM ne anlama geliyor?

Altının gram fiyatı 1.306 lira seviyesinden işlem görüyorAltının gram fiyatı 1.306 lira seviyesinden işlem görüyor

KKM nedir? sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla karşılaştığımız bir soru. KKM kavramı merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar KKM nedir? sorusuna yanıt arıyoruz. Haberler.com olarak merak ettiklerinize yanıt sunuyoruz. Peki, KKM nedir? KKM ne demek? KKM ne anlama geliyor?

KKM NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat açılımına sahip olan KKM kavramı, Türk Lirası olarak yapılan birikimlerinizi kurda oluşan değişimler karşısında değerini korumaktır. Kur Korumalı TL Mevduat hesabınızı açarken size sunulan faiz oranı ile birikiminize devam edebilir, vade süresince de değişen kur hareketlerine karşın birikiminizi korur. Türk Lirası birikiminizin vadesinin sonunda dolar, sterlin ve euro gibi kur karşısında faiz oranında daha fazla artması ile beraber oluşan farkın ödenmesini gerektiren bir mevduat türüdür. Böylece TL birikimlerinin kurdan dolayı herhangi bir zarar yaşamamasını önler.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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