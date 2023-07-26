Kızkalesi'nde Sıcaklar Doluluk Oranını Düşürdü

Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Erdemli'de yer alan Akdeniz'in gözbebeği Kızkalesi'nde sıcaklarla birlikte doluluk oranı yüzde 60'a geriledi. Sıcak havaya rağmen kavurucu güneşin altında tatilini geçirenler deniz suyunun da 28-29 derecelerde olduğu sahilde denizin keyfini çıkarttı.

Meteorolojinin uyarı verdiği sıcak hava etkisini sürdürürken, yerli turistlerin yanı sıra gurbetçiler de serinlemek ve tatillerini geçirmek için Doğu Akdeniz'in tatil kenti Mersin sahillerini tercih ediyor. Erdemli ilçesinde yer alan Akdeniz'in incisi Kızkalesi'nde bayram sonuna kadar devam eden doluluk oranı ise sıcaklığında etkisiyle yüzde 100'den, yüzde 60'lara geriledi. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyrettiği bu günlerde tatili tercih edenler ise denize girip kumsal da güneşleniyor. Çeşitli su sporları aktivitelerine katılanlar sıcak havaya ve deniz suyunun 28-29 derecelerde olmasına aldırış etmeden gönüllerince eğleniyor.

"Kumu, denizi güzel"

Tatil için Almanya'dan gelen gurbetçi Oğuz Dursun, "Avrupa'da yaşıyorum Hamburg şehrinde. Hemen hemen 40 senedir de hep Kızkalesi'ne geliyorum. Sahili, insanları çok güzel. Çok da memnun kalıyoruz. Senelik yazın iznimizi burada yapıyoruz. Kumu, denizi çok güzel. Çocuklar için de çok optimal, hemen derinleşmiyor, 300 metre gidebiliyorsun, korku yok. Başka yerlerdeki gibi hemen derinleşme olmadığı için. İnsanlar daha sağlıklı, daha mutlu bir biçimde iznini yapıyor burada" dedi.

Tatil yapmak için Şanlıurfa'dan ailesiyle geldiğini ifade eden İsa Tokmak ise, "Şanlıurfa sıcak, serinlemeye Mersin Kızkalesi'ne geldim, güzel bir yer. Dinlenmeye geldim, güzel olduğu için" diye konuştu.

Sıcaklar doluluk oranını yüzde düşürdü

Kızkalesi Muhtarı ve aynı zamanda otel işletmecisi Murat Kale de, "Tabi bayramda aşırı bir yoğunluk vardı. Oteller yüzde 100 seviyesinde doluydu. Bayram sonrasında özellikle havaların da çok sıcak geçmesinden dolayı, malum bir de deprem yaşadık. O depremin de etkisi var, ondan dolayı biraz düşüş var, önceki yıllara nazaran ama şu an yine de aileler burayı tercih ediyor. Niye tercih ediyor, bizim kumumuz, sahilimiz güvenli, temiz. Yüzme bilmeyen özellikle çocuklu aileler burayı tercih ediyor. Buraya gelip Kızkalesi'nde yüzme öğreniyorlar. Özellikle çok sığ bir denizimiz olduğu için burayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun artması bekleniyor

Gurbetçilerin gelmeye başladığına da dikkat çeken Kale, "Deprem bölgesinden özellikle bizim bu bölgeye gelen turistlerimiz, yurt dışında kalan Hatay, Gaziantep, özellikle Kahramanmaraş o bölgedendi. Tabi onlarında başlarına böyle bir iş geldi, böyle bir olay yaşadık ülke olarak. Kolay değil onların yaraları da yavaş yavaş sarılmaya başlanıyor. Öncelikle ülkemize gelen gurbetçiler o bölgeyi ziyaret ediyorlar. Yakınlarını ziyaret edip ondan sonra bu bölgelere geliyorlar. Yavaş yavaş da gelmeye başladılar. İnşallah onların da gelmesiyle biraz daha yoğunluğun artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN