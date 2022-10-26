Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız TS maçı ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Son karşılaşmasında Monaco'yu 4 gol ile geçen bordo mavililer kazanmak istiyor. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız TS maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı hedefleyen Trabzonspor, Sırbistan takımı Kızılyıldız ile karşılaşacak. Trabzonspor puanını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Trabzonspor Kızılyıldız maçının ayrıntıları merak kazandı. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız TS maçı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de yayınlanacak.
,Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı Spor toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig Play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Avcı, Süper Lig'de Trabzon'da oynanan Giresunspor maçını ise trübünden yönetti.