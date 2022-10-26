Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız TS maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Son karşılaşmasında Monaco'yu 4 gol ile geçen bordo mavililer kazanmak istiyor. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız TS maçı ne zaman?