Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor özet!
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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı Exxen platformunda yayınlanacak.
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 2-1 Kızılyıldız'ın galibiyeti ile tamamlandı.
Maçı 2-1 Kızılyıldız kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Kızılyıldız'ın golleri:
- 37. dakika : Aleksandar Katai
- 64. dakika : Aleksandar Pesic
Trabzonspor'un golleri:
- 39. dakika: Anastasios Bakasetas
Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.
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Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.