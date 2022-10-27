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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor özet!

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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor özet!

Kızılyıldız - Trabzonspor maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta atılan golleri ve maçın özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı bitti mi? Kızılyıldız - Trabzonspor maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Temsilcimiz Trabzonspor bugün UEFA Avrupa Ligi gruplarının 5. maçına çıkıyor. Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini izle!

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 22:00'da başlayacak.

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı Exxen platformunda yayınlanacak.

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 2-1 Kızılyıldız'ın galibiyeti ile tamamlandı.

Maçı 2-1 Kızılyıldız kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Kızılyıldız'ın golleri:

  • 37. dakika : Aleksandar Katai
  • 64. dakika : Aleksandar Pesic

Trabzonspor'un golleri:

  • 39. dakika: Anastasios Bakasetas

Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.

KIZILYIZDIZ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Kızılyıldız - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Kızılyıldız - Trabzonspor özet!

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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