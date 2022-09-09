Kızılyıldız - Monaco maç özeti! Kızılyıldız - Monaco maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Kızılyıldız - Monaco karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Monaco galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Xxx – xxx maç özeti! Xxx - xxxx maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Kızılyıldız - Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-1'lik sonuçla Monaco kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Xxx – xxx maç özeti! xxx - xxx maç özeti izle (VİDEO)