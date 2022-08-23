Kızılyıldız - Maccabi Haifa ne zaman, hangi kanalda? Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Kızılyıldız - Maccabi Haifa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.