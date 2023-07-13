Kızılyıldız, renkleri, tarihi, ismi ve özellikleri ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. 1979'da UEFA Kupası finali oynamaya hak kazanan takım, 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Bu nedenle Kızılyıldız hangi ülkenin takımı? sorusu zaman zaman merak ediliyor.

Türkçe'de adı Kızılyıldız olarak geçen ve tam adı Fudbalski klub Crvena zvezda olan Kızılyıldız hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor. Dikkat çeken ismi ve logosu nedeniyle birçok sporsever tarafından Kızılyıldız nerenin takımı? Sorusu araştırılıyor. Kırmızı-beyaz renklerinden oluşmakta olan takım Kızılyıldız hangi ülkenin takımı? Kızılyıldız nerenin takımı?

KIZILYILDIZ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

1945 yılında Belgrad Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Kızılyıldız, Sırbistan'ın başkenti Belgrad merkezli futbol takımıdır. Bu nedenle Kızılyıldız Sırbistan'ın takımı diyebiliriz. 1979'da UEFA Kupası finali oynamaya hak kazanan takım, 1991'de Bari, İtalya'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve aynı yıl Tokyo'da Kıtalararası Kupa'yı kazandılar ve böylece gözleri üzerlerine çekmeyi başardılar. En başarılı yıllarını geçirmekte olan Kızılyıldız takımı, bu yıllarda yaşadıklarının ardından bir daha bu başarıları elde edemedi.

Birçok ünlü futbolcuyu kadrosunda barındırmakta olan Kızılyıldız, diğer başarıları gibi bu konudaki başarılarını da pek uzun sürdüremedi. Kızılyıldız (Fudbalski klub Crvena zvezda) takımının stadı Rajko Mitic Stadyumu olarak bilinmektedir ve yaklaşık olarak 57 bin kişilik bir kapasiteye sahiptir. Güçlü bir tarihe sahip olan kulübün, II. Dünya Savaşının ardından 1945 yılında Partizan ile birlikte kurulan birçok takımdan birisi olarak da biliniyor. Uluslararası birçok başarı sağlayan Kızılyıldız takımının 1991 yılında UEFA şampiyonlar ligi şampiyonluğu da bulunmaktadır. Kızılyıldız, Eski Yugoslavya ve Sırbistan'ın Avrupa kupalarındaki en başarılı kulübü olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle Eski Yugoslavya ve Sırbistan'da büyük öneme sahiptir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kıtalararası Kupa'yı Doğu Avrupa'dan kazanan tek kulüp olma özelliğini de taşımaktadır.

1991'de Yugoslavya'da başlayan iç savaş sonucunda Kızılyıldız, bu durumdan olumsuz etkilenmesi ile birlikte uluslararası maçlarını dış ülkelerde oynadı ve ambargo nedeniyle 1995'e kadar kupalara katılamadı. Ayrıca yaşanan ekonomik kriz ile birlikte kaliteli Sırp oyuncuları büyük Avrupa kulüplerine kaptıran Kızılyıldız gerileme dönemine girdi. Bu nedenle bir daha eski başarısını elde edemeyen kulüp, tarihteki başarıları ile dikkat çekmeye devam ediyor.