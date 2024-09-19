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Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi?

Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi?
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Kızılyıldız ve Benfica arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta forma giyip giymeyeceği de futbol severler tarafından merakla bekleniyor.

Kızılyıldız ile Benfica arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın canlı yayın haklarına sahip kanal ise TRT1 olacak, böylece futbol severler karşılaşmayı şifresiz olarak TRT1 ekranlarından izleyebilecekler. Peki, Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi?

KIZILYILDIZ- BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız- Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız - Benfica maçında forma giyecek mi?

KIZILYILDIZ- BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Benfica mücadelesi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız - Benfica maçında forma giyecek mi?

TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

Tabii hem ücretli hem ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Premium paketi aylık 99 TL'dir.

TABİİ NASIL İZLENİR?

TRT Tabii'nin resmi web sitesine gidin. Web sitesinde, platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi bulabilirsiniz. TRT Tabii'yi internet üzerinden izlemek için tarayıcınızda TRT Tabii'nin web sitesine gidin ve canlı yayınları takip edin.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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