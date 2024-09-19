Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi?

Kızılyıldız ile Benfica arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın canlı yayın haklarına sahip kanal ise TRT1 olacak, böylece futbol severler karşılaşmayı şifresiz olarak TRT1 ekranlarından izleyebilecekler. Peki, Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi?

KIZILYILDIZ- BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız- Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

KIZILYILDIZ- BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Benfica mücadelesi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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