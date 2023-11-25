Kızıltepe'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme çalışması yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Katılımcılar turuncu balon uçurarak kadınlara yönelik şiddete dikkat çekti.

Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta Kızıltepe Kaymakamlığı Aile ve Destek Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kadınlara şiddete maruz kalmaları durumunda Kadın Destek Uygulamasını (KADES) nasıl kullanacakları anlatıldı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekme amacıyla turuncu balon uçurdu.