Kızıltepe'de Kadın Emeği Tandır Ekmeği Satış Noktası Açıldı

Kızıltepe ilçesinde 'Kadın Emeği Tandır Ekmeği' projesi kapsamında tandır ekmeği satış noktası açıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun katıldığı açılış programında, proje koordinatörü Ahmet Adıyaman, satış noktasının ilkini Cumhuriyet Meydanı'nda açtıklarını ve diğer noktaları da yakında aktif hale getireceklerini belirtti.

Kızıltepe ilçesinde "Kadın Emeği Tandır Ekmeği" projesi kapsamında tandır ekmeği satış noktası açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, tandır ekmeği satış noktasının açılışını yaptı.

Proje koordinatörü Ahmet Adıyaman, "Proje kapsamında kurulacak 5 satış noktasından ilki bugün Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Yakında diğer satış noktalarımızı da aktif hale getireceğiz. Halkın talebine göre bu sayıyı artırmayı da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı