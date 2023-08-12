Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kursiyerleri Nusaybin Gezisinde

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınlar için Nusaybin ilçesinde gezi düzenlendi. Geziye Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu da destek verdi.