Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezi'nde açılan kuaför, giyim, el sanatları, okuma yazma ve Kuran kurslarında kadınlara eğitimler veriliyor. Kursiyerler sertifika alacak.

Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde kadın kursları başladı.

Otogarda bulunan merkezde açılan kuaför, giyim, el sanatları, okuma yazma ve Kuran kurslarında kadınlara eğitimler veriliyor.

139 kadının eğitim gördüğü kurslarda kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de sanat öğreniyor.

Kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Merkez Müdürü Gönül Dinler, kursların kadınlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirterek, "Kadınlar ücretsiz kurslar sayesinde el becerilerini geliştirip ileriye dönük kendi iş yerlerini kurma fırsatını yakalıyor." dedi.

Kursiyer Melike Nur Baykara da kursa boş zamanlarını değerlendirmek için geldiğini söyledi.