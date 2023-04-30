KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu
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KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu IZILELMA ve SOLOTÜRK birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.
KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu
ANKARA - IZILELMA ve SOLOTÜRK birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sizlere Büyük ve Güçlü Türkiye'yi seyrettirmek istiyoruz. Bir yanda gökyüzünde imkansızı başaran Kahraman Türk Pilotu'nun eseri SOLOTÜRK. Diğer yanda Türk mühendislerinin güçlü yarınlarımıza imzasını attığı Kızılelma! Bu kol uçuşu da bir ilk! Güçlüyüz, gururluyuz!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Genel