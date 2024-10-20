Bolu Kızılcık Tarhanası yörede yaşayan insanların kültürel birikimi ile bugünlere taşınan yöre adı ile bilinirlik kazanmış dayanıklı bir üründür. Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir?

BOLU KIZILCIK TARHANASI NEDİR?

Bolu da yetişen kızılcık meyvesinin püresi, sert-kırmızı ekmeklik buğday unu ve yemeklik iyotlu tuzun belli oranlarda karıştırılıp yoğrulması ile üretilen üründür. Bolu Kızılcık Tarhanası yörede yaşayan insanların kültürel birikimi ile bugünlere taşınan yöre adı ile bilinirlik kazanmış dayanıklı bir üründür. Bolu Kızılcık Tarhanası'nın üretiminde yörede yetişen "Cornaceae familyasından Cornus Mascula" kızılcık meyvesi kullanılmalıdır. Ürün rengi, pembe-kırmızı rengine yakın olabilmesi için güneş almayan bir ortamda, bez zemin üzerinde kurutulması gereklidir.

Bolu Kızılcık Tarhanası Çorbası Malzemeleri Nelerdir

• 1 kase kızılcık tarhanası

• su

• 1 diş sarımsak

• tuz

• tereyağı

Bolu Kızılcık Tarhanası Nasıl Yapılır

Taze kızılcıklar yıkanır, bekletilerek yumuşaması sağlanır. Yumuşayınca ezilerek süzgeçten geçirilir. Marmelat gibi koyu kıvama gelince unla karıştırılarak hamur yapılır ve hamur küçük parçalara ayrılır. Güneş almayan ortamda altı üstü biraz kurutularak ezilir ve ufalanması sağlanır. Bez torbalara konularak çorba yapılacağı zaman tüm malzemeler kaynayana dek karıştırılarak pişirilir.

Kaynak: Bolu Halk Kültürü, 2014, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu