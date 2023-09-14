Kızılcık Şerbeti 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Reyting rekorları kıran ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Kızılcık Şerbeti merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Kızılcık Şerbeti 30. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Tanıtımda; ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa'nın Fatih'e diğer bebeğini göstermeyeceğini söylemesi yeni sezonda aileler arasında büyük bir krizin yaşanacağının sinyalini verdi. Abdullah'ın merakla beklenen hem Pembe hem de Alev'le yapacağı yüzleşmenin de yeni bölümde ekrana geleceği yayınlanan tanıtımla ortaya çıktı. Nursema ve Umut'un evliliğinin üstünde kara bulutlar gezerken izleyiciyi şoke eden sahne ise Ömer'den geldi. Ömer'in doktoruyla yaptığı görüşmede aldığı haber ve Kıvılcım'ın gözyaşlarına boğulması büyük merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.