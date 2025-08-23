Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezonunu Mayıs ayında tamamlayan dizi, merakla beklenen yeni bölümleriyle kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranlarını heyecanlandıracak haber geldi! Dizinin 4. sezonu için çekimler, Ağustos ayında başlayacak. Yeni sezonun ilk bölümünün ise Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Üçüncü sezonda yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından, diziye yeni karakterler ve sürükleyici hikayeler eklenmesiyle izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Yapımcılar, sezon öncesinde izleyicilere sürprizler hazırlarken, Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlarda güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nursema'nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah "Yaza Merhaba Partisi" düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl'ı tehdit etti ve Pembe'nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray'ı, sonra Işıl'ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih'in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım'ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Kızılcık Şerbeti dizisi, 3. sezonunu 15 Mayıs 2025 tarihinde sezon finali yaparak tamamladı. Dizinin heyecan dolu bölümleri, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Sezon finaliyle birlikte, dizinin takipçileri yeni gelişmeler ve sürprizlerle dolu bir sonraki sezonu merakla beklemeye başladı.