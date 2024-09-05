Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte, popüler dizi Kızılcık Şerbetinin yeni sezonu hakkında sorular artmaya başladı. Show TV ekranlarında iki sezondur izleyicisiyle buluşan dizi, 3. Sezon çekimlerine başlamış durumda. Özellikle, sezon finalinin ardından izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 2024'te yeni sezonu hangi gün başlayacak? 3. Sezonun tarihi netleşti mi? İşte Kızılcık Şerbetinin yeni sezonuyla ilgili detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 3. sezon çekimlerine başlandı. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERETİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.