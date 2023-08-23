Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman 2023? Kızılcık Şerbeti yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman 2023? Kızılcık Şerbeti (2. sezonu) yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Kızılcık Şerbetiyeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Kızılcık Şerbeti dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barış Kılıç : Ömer Ünal : 1- : Abdullah'ın kardeşi, Bekir'in ikiz kardeşidir, Mustafa,Nursema ve Fatih'in amcası. Metehan'ın da amcasıdır aslında ama Metehan onu babası olarak bilmektedir.

Evrim Alasya : Kıvılcım Arslan : 1- : Sönmez'in kızı, Kayhan'ın eski eşi, Doğa ve Çimen'in annesi, Pembe ve Abdullah'ın dünürü.

Sıla Türkoğlu : Doğa Korkmaz : 1- : Sönmez'in torunu, Fatih'in eşi, Çimen'in ablası, Kıvılcım ve Kayhan'ın kızı, Alev'in yeğeni, Abdullah ve Pembe'nin gelini.

Sibel Taşçıoğlu : Pembe Ünal : 1- : Abdullah'nın eşi, Mustafa,Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesidir.

Müjde Uzman : Alev Arslan : 2- : Sönmez'in kızı, Kıvılcım'ın kardeşi, Doğa ve Çimen'in teyzesi,

Settar Tanrıöğen : Abdullah Ünal : 1- : Pembe'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in babası, Doğa ve Nilay'ın kayınbabası, Kıvılcım'ın dünürü.

Doğukan Güngör : Fatih Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin oğlu, Doğa'nın eşi, Ömer'in yeğeni, Kıvılcım ve Kayhan'ın damadı, Mustafa ve Nursema'nın kardeşi

Ceren Yalazoğlu Karakoç : Nursema Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin kızı, Ömer'in yeğeni, Mustafa'nın kardeşi, Fatih'in ablası.

Feray Darıcı : Fatma : 1- : Kıvılcımlar'ın komşusu, Can'ın kuzeni.

Aliye Uzunatağan : Sönmez Arslan : 1- : Kıvılcım ve Alev'in annesi, Doğa ve Çimen'in anneannesi.

Feyza Civelek : Nilay Ünal : 1- : Mustafa'nın eşi, Fatih ve Nursema'nin yengesi, Abdullah ve Pembe'nin gelini.

Emrah Altıntoprak : Mustafa Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin oğlu, Nilay'ın eşi, Ömer'in yeğeni, Nursema ve Fatih'in abisi.

Selin Türkmen : Çimen Arslan : 1- : Kıvılcım ve Kayhan'ın kızı, Doğa'nın kardeşi, Sönmez'in torunu.

Rahimcan Kapkap : Metehan Ünal : 1- : Bekir'in öz oğlu resmiyette Ömer'in oğlu, Abdullah'ın yeğeni, Mustafa, Nursema ve Fatih'in kuzeni.

Serkan Tınmaz : Umut Kıraç : 1- : Alev'in iş arkadaşı, Nursema'nın eşi.

Özlem Çakar : Sevilay : 1- : Kıvılcımlar'ın hizmetlisi.

Soydan Soydaş : Kayhan Korkmaz : 3- : Kıvılcım'ın eski eşi, Doğa ve Çimen'in babası, Ecem'in eski nişanlısı.

Murat Tavlı : İhsan : 3- : Nilay'ın abisi.

Sevim Erdoğan : Leman : 10- : Bekir ve Ömer'in eski eşi, Metehan'ın annesi.

Yiğit Dikmen : Serdar : 24- : Araba dükkanı sahibi.

Yiğit Kirazcı : Rüzgâr : 30- : Alev'in eski sevgilisi.