Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE!
İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE!
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kızılcık Şerbeti yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE!
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE OYUNCULARI KİM?
Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odakalanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağa'nın hamlie kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem Doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur.
Barış Kılıç - Ömer Ünal
Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör - Fatih Ünal
Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
Müjde Uzman - Alev Arslan
Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
Aliye Uzunatağan
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen Çimen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem UzunlarKIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.