Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kızılcık Şerbeti yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odakalanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağa'nın hamlie kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem Doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur.

Barış Kılıç - Ömer Ünal

Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan

Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz

Doğukan Güngör - Fatih Ünal

Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal

Müjde Uzman - Alev Arslan

Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal

Aliye Uzunatağan

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen Çimen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.