Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizi kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Kızılcık Şerbeti yeni oyuncu kimdir ve Kızılcık Şerbeti konuk oyuncusu kim, gerçek adı ne soruları gündeme geliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni oyuncu kimdir? Kızılcık Şerbeti konuk oyuncusu kim, gerçek adı ne?

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Kızılcık Şerbeti yeni oyuncu kimdir ve Kızılcık Şerbeti konuk oyuncusu kim, gerçek adı ne soruları merak ediliyor. Amatör kümede futbol oynadıktan sonra Survivor 2014'e katılan Yiğit Dikmen, yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Kızılcık Şerbeti yeni oyuncu kimdir? Kızılcık Şerbeti konuk oyuncusu kim, gerçek adı ne? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCU KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak ve ilerleyen bölümlerde Çimen ile yolları kesişecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SERDAR KİMDİR?

Yiğit Dikmen, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dikmen, RTÜK'ün cezasının ardından ekranlara dönen dizide Serdar karakterini oynayacak.Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ın yolu ilerleyen bölümlerde Selin Türkmen'in oynadığı Çimen'le kesişecek.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.