Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günü ekranlara gelmektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanmaktadır.