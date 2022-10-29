Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE! Kızılcık Şerbeti 2.Bölüm fragman İZLE!

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayında! Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Hikayesi, usta oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkatleri çeken "Kızılcık Şerbeti" çok yakında Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İki kızı ve annesiyle yaşayan Kıvılcım özel bir lisede müdürdür. Eşinden boşandıktan sonra ayaklarını üzerinde durmuş, kızlarını yetiştirmek için çok emek vermiştir. İnandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi bir kadındır. Büyük kızının üniversiteye başladığı ilk yıl erkek arkadaşı olmasını normal karşılar. Ancak kızı Doğa önce hamile olduğunu söyleyerek, sonra da kaçıp evlenerek Kıvılcım'ı büyük hayal kırıklığına uğratır. Kızının bu yaşta evlenmesi hele bir de çocuk doğuracak olması Kıvılcım açısından büyük hatadır. Bunu kızına da anlatır ancak Doğa gençliğinin verdiği cesaretle annesine karşı koyar. Çaresiz bir durumda kalan Kıvılcım ne yapacağını düşünürken asıl büyük şoktan habersizdir.

KIZILCIK ŞERBETİ 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanını izlemek için KIZILCIK ŞERBETİ İZLE! yazısına tıklayınız.