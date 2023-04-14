Kızılcık Şerbeti yeni bölüm CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti 23.bölüm İZLE! 14 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE!

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı?

Kızılcık Şerbeti 23.bölüm İZLE! Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'nun gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti dizisi CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 23. bölümü merak konusu oldu. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI MI ALDI?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN YOK MU?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin bu akşam yayınlanmayacağını duyurdu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı.